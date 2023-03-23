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Сегодня, 16:25

Предприниматели Башкирии бесплатно получат место в коворкинге

Республиканский центр «Мой бизнес» запустил новый вид инфраструктурной поддержки.

Предприниматели Башкирии бесплатно получат место в коворкинге
Предприниматели Башкирии бесплатно получат место в коворкинге

Новый вид поддержки запущен в рамках напроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Самозанятые граждане смогут бесплатно воспользоваться коворкингами и рабочими пространствами офисов центра «Мой бизнес», сообщает пресс-служба правительства РБ. Для участия нужно оставить заявку по ссылке.

«Поддержка и развитие бизнеса – это одна из приоритетных задач нашего ведомства, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. – Благодаря господдержке в Башкирии создаются благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. В частности, предоставляются бесплатные рабочие места в Центрах «Мой бизнес», что позволяет предпринимателям не только сокращать расходы на аренду помещения, но и объединяться для обмена опытом».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ. 

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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