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Сегодня, 10:51

Жители Бирска отправили УАЗ «Фермер» для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова

Автомобиль, приобретенный на средства жителей, с гуманитарной помощью отправился из Бирска в сторону Мариуполя, в отряд «Шторм», где служит немало бирских ребят, сообщает местное издание «Победа». 

Жители Бирска отправили УАЗ «Фермер» для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Жители Бирска отправили УАЗ «Фермер» для бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова

Участник группы «Бирск. Помощь на СВО» Сергей Федотов рассказал, что буквально за два выходных удалось собрать более 500 тысяч рублей. «В 330 тысяч рублей обошелся автомобиль. Купили новые колеса, запчасти. Машину отремонтировали, покрасили. Также на собранные средства купили три генератора, бензопилу, по 50 литров антифриза и моторного масла, топливо. В гуманитарную помощь вошли маскировочные сети, теплые вещи и продукты питания. Деньги еще остались, подумаем, куда их направить».

На вручение автомобиля приехали бойцы батальона Шаймуратова, находящиеся на лечении и в отпуске. Передавая автомобиль бойцам СВО, Сергей Федотов от имени всех жителей Бирска и Бирского района поблагодарил их за героизм и мужество, за то, что они делают для своей страны. И каждому крепко пожал руку. Он заверил ребят, что биряне и дальше будут оказывать необходимую помощь.

Фото предоставлено изданием «Победа».

Автор:Надежда РОМАНОВА
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