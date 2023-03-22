Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО

У парней своя мастерская по ремонту компьютерной и мобильной техники, где они при помощи 3D-принтера изготавливают детали для гранат. Их изделия помогают более четко определять место падения гранаты и точно взрываться. Также Руслан и Владимир изготавливают кейсы для хранения ампул, сообщает в соцсетях администрация главы Башкирии.



В этом деле их поддерживает региональное отделение «Поискового движения России» в Башкортостане. Один из предпринимателей, Руслан, тоже состоит в одном из поисковых отрядов и сейчас находится в экспедиции.

В планах предпринимателей — закупить детали для квадрокоптера, собрать его и отправить бойцам.



Фото со страницы администрации главы РБ в соцсетях.