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Сегодня, 20:20

Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО

Уфимские предприниматели Руслан Зиянгиров и Владимир Дубровский освоили производство изделий, имеющих важное значение для бойцов, которые находятся в зоне спецоперации.

Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО

У парней своя мастерская по ремонту компьютерной и мобильной техники, где они при помощи 3D-принтера изготавливают детали для гранат. Их изделия помогают более четко определять место падения гранаты и точно взрываться. Также Руслан и Владимир изготавливают кейсы для хранения ампул, сообщает в соцсетях администрация главы Башкирии.

В этом деле их поддерживает региональное отделение «Поискового движения России» в Башкортостане. Один из предпринимателей, Руслан, тоже состоит в одном из поисковых отрядов и сейчас находится в экспедиции.

В планах предпринимателей — закупить детали для квадрокоптера, собрать его и отправить бойцам.

Фото со страницы администрации главы РБ в соцсетях.

Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Молодые предприниматели из Уфы нашли оригинальный способ помогать бойцам в зоне СВО
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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