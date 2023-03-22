+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:57

«Башнефть» восстановила высшие трудовые награды страны

Компания «Башнефть» восстановила утраченные в 90-е годы высшие трудовые награды страны. Об этом сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«Башнефть» восстановила высшие трудовые награды страны
«Башнефть» восстановила высшие трудовые награды страны

На основе документов из Государственного архива Российской Федерации АО «Госзнак» изготовило орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени с прежними оригинальными номерами. Процесс по восстановлению наградных материалов начался в 2017 году после вхождения «Башнефти» в структуру НК «Роснефть».

Увековечивание трудовой славы башкирских нефтяников является важной частью социальных инициатив «Башнефти» по сохранению богатого исторического наследия страны. За более чем 90-летнюю историю коллектив «Башнефти» был удостоен большим количеством наград за выдающиеся трудовые заслуги. Среди наиболее значимых – четыре ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени и один орден Октябрьской Революции.

Орденом Ленина башкирские нефтяники были удостоены в 1966 году за большие успехи в увеличении добычи нефти, ускоренное освоение новых нефтяных месторождений, широкое внедрение новой техники и передовой технологии. Орден Трудового Красного Знамени был вручен в 1982 году за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности, достижение больших технико-экономических показателей и успешное выполнение социалистических обязательств.

В 90-е годы XX века ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, принадлежащие производственному объединению «Башнефти», были безвозвратно утеряны. Однако спустя 20 с лишним лет высшие награды трудовой славы были восстановлены и переданы в корпоративный музей.

Справка «РБ»

«Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, выполняющее полный производственный цикл – добычу нефти и газа, переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добывыющие активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. Компания также ведет разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области и Республики Татарстан.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика