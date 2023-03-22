«Башнефть» восстановила высшие трудовые награды страны

На основе документов из Государственного архива Российской Федерации АО «Госзнак» изготовило орден Ленина и орден Трудового Красного Знамени с прежними оригинальными номерами. Процесс по восстановлению наградных материалов начался в 2017 году после вхождения «Башнефти» в структуру НК «Роснефть».

Увековечивание трудовой славы башкирских нефтяников является важной частью социальных инициатив «Башнефти» по сохранению богатого исторического наследия страны. За более чем 90-летнюю историю коллектив «Башнефти» был удостоен большим количеством наград за выдающиеся трудовые заслуги. Среди наиболее значимых – четыре ордена Ленина, три ордена Трудового Красного Знамени и один орден Октябрьской Революции.

Орденом Ленина башкирские нефтяники были удостоены в 1966 году за большие успехи в увеличении добычи нефти, ускоренное освоение новых нефтяных месторождений, широкое внедрение новой техники и передовой технологии. Орден Трудового Красного Знамени был вручен в 1982 году за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности, достижение больших технико-экономических показателей и успешное выполнение социалистических обязательств.

В 90-е годы XX века ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, принадлежащие производственному объединению «Башнефти», были безвозвратно утеряны. Однако спустя 20 с лишним лет высшие награды трудовой славы были восстановлены и переданы в корпоративный музей.

Справка «РБ»

«Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, выполняющее полный производственный цикл – добычу нефти и газа, переработку и выпуск нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые добывыющие активы «Башнефти» расположены в Республике Башкортостан. Компания также ведет разработку месторождений на территории Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Оренбургской области и Республики Татарстан.