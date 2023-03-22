Башкирия лидирует в продвижении федерального проекта «Za самбо»

Речь шла о продвижении в республике спортивной борьбы, проведении в Уфе Международного фестиваля по самбо и запуске производства спортивной формы для самбистов, сообщает пресс-служба главы РБ.

Радий Хабиров рассказал, что к федеральному проекту «Zа самбо» уже подключились 19 школ республики, до конца года добавятся еще десять. С сентября на базе Башкирского института физической культуры начнут готовить тренеров по этой спортивной дисциплине.

В свою очередь, Сергей Елисеев отметил, что от российских регионов поступают запросы на тиражирование опыта Башкирии. «Вы глубоко понимаете предмет, потому что прошли большую школу борьбы. Опыт республики мы берем за основу», — сказал он.

Сергей Елисеев также предложил в 2024 году организовать в Уфе масштабный турнир по самбо среди школьников, заявив, что наработанный в республике опыт и развитая спортивная инфраструктура позволят провести состязания на самом высоком уровне.

Напомним, 14 марта в рамках Всероссийского форума «Наука побеждать» в Москве секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поддержал предложение Радия Хабирова провести в Уфе Международный фестиваль самбо. Фестиваль пройдет в ноябре 2024 года, площадкой для него станет Дворец борьбы, который планируется открыть в следующем году. По словам Радия Хабирова, в Уфе появится самый большой зал, где можно будет проводить чемпионаты, различные соревнования, форумы, фестивали и другие крупные мероприятия.

Фото: пресс-служба главы РБ.