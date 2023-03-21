В Уфе кошек и собак бесплатно привьют от бешенства

Сделать прививку питомцу можно по 3 апреля в ЖЭУ района. Обращаться нужно с 16.00 до 17.30, ориентируясь на нижеприведенный график:



23 марта - ЖЭУ № 48 (ул. Вологодская, 76/2);

24 марта - ЖЭУ № 21 (ул. Кольцевая, 43);

25 марта - ЖЭУ № 45 (ул. Б.Хмельницкого, 92/1);

26 марта - ЖЭУ № 78 (ул. Калинина, 16);

27 марта - ЖЭУ № 69 (ул. Мира, 12);

30 марта - ЖЭУ № 79 (ул. Свободы, 17);

31 марта - ЖЭУ № 27 (ул. Блюхера, 50);

1 апреля - ЖЭУ № 28 (ул. Блюхера, 16);

2 апреля - ЖЭУ № 52 (ул. Ш. Руставели, 18а);

3 апреля - ЖЭУ № 23 (пр. Октября, 180).

Вакцинация животных от бешенства пройдет и в других районах города.



Напомним, что бешенство передается через укус зараженного животного. Заболевание приводит к летальному исходу. Избежать заражения можно с помощью вакцинации.