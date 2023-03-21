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Сегодня, 15:59

В Уфе кошек и собак бесплатно привьют от бешенства

Вакцинация домашних животных стартовала в Орджоникидзевском районе, сообщили в администрации.

В Уфе кошек и собак бесплатно привьют от бешенства
В Уфе кошек и собак бесплатно привьют от бешенства

Сделать прививку питомцу можно по 3 апреля в ЖЭУ района. Обращаться нужно с 16.00 до 17.30, ориентируясь на нижеприведенный график:

23 марта - ЖЭУ № 48 (ул. Вологодская, 76/2);
24 марта - ЖЭУ № 21 (ул. Кольцевая, 43);
25 марта - ЖЭУ № 45 (ул. Б.Хмельницкого, 92/1);
26 марта - ЖЭУ № 78 (ул. Калинина, 16);
27 марта - ЖЭУ № 69 (ул. Мира, 12);
30 марта - ЖЭУ № 79 (ул. Свободы, 17);
31 марта - ЖЭУ № 27 (ул. Блюхера, 50);
1 апреля - ЖЭУ № 28 (ул. Блюхера, 16);
2 апреля - ЖЭУ № 52 (ул. Ш. Руставели, 18а);
3 апреля - ЖЭУ № 23 (пр. Октября, 180).

Вакцинация животных от бешенства пройдет и в других районах города.

Напомним, что бешенство передается через укус зараженного животного. Заболевание приводит к летальному исходу. Избежать заражения можно с помощью вакцинации.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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