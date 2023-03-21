В школах Белебеевского района Башкирии проверили качество питания и безопасность

Председатель комиссии Общественной палаты РБ по образованию, спорту, молодежной политике, развитию благотворительности и добровольчества Марина Таран и зампредседателя комиссии по инновационному развитию, предпринимательству и вопросам охраны окружающей среды Виталий Черевков, а также эксперты Управления специального питания 20 марта побывали в СОШ №2, №8, №15 Белебея и СОШ села Знаменка Белебеевского района.

— Меню практически идентичное в каждой школе — это макароны с котлетой или макароны с сыром. В том, что сегодня отходов будет незначительное количество, сомнений не было. Со слов поваров, количество отходов выше 30% в те дни, когда в меню рыба или омлет, — рассказала Марина Таран. — Выявили ряд недочетов в заполнении документации: блюдо еще не готово, а оценку качества уже произвели, суп из будущего получился. В части безопасности, к сожалению, работа проделана ненадлежащим образом и требует внимания как со стороны администрации, так и со стороны родителей.

Общественники познакомились с детским меню, просроченных продуктов питания не обнаружили, нормы хранения также соблюдены. Экспертами ГКУ РБ «Управление социального питания» были взяты пробы и документы для изучения.

Кстати, с 13 марта по 10 апреля 2023 года по адресу https://clck.ru/33jDvv проводится анонимный интернет-опрос «Удовлетворенность качеством бесплатного горячего питания в начальных классах и обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Республики Башкортостан». К участию в опросе приглашаются родители школьников из начальных классов.

Ответы будут обобщены и направлены в профильные ведомства, а также в общественный совет Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

Фото из открытых источников