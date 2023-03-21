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В сёлах Белорецкого района устанавливают вышки сотовой связи

Работы ведутся в рамках программы устранения цифрового неравенства федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

В сёлах Белорецкого района устанавливают вышки сотовой связи
В сёлах Белорецкого района устанавливают вышки сотовой связи

По словам главы администрации Белорецкого района Андрея Иванюты,  до конца марта сотовая связь и интернет должны заработать в двенадцати сёлах и деревнях района,  до конца этого года - ещё в одиннадцати населённых пунктах.  

Работы ведутся в рамках Программы устранения цифрового неравенства федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Напомним, программа устранения цифрового неравенства началась в 2014 году и распространялась на населенные пункты численностью 250–500 человек.  Тогда в программу вошли порядка 14 тысяч посёлков, сёл, деревень, станиц и аулов по всей стране. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тысячах населённых пунктах страны.

Фото из сайта администрации Белорецкого района.

 

Автор:Аниса Янбаева.
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