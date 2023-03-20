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Сегодня, 16:39

В Башкирии полицейские задержали наркосбытчика

Житель деревни Шмидтово Уфимского района занимался сбытом запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сотрудники ГИБДД и подразделения по контролю за оборотом наркотиков остановили для проверки автомобиль «Лексус» и не «прогадали»: в машине находились наркотики. Полицейские изъяли около сотни полимерных трубок с порошкообразным веществом внутри.

Установлено, что 33-летний житель Уфимского района через закладки получал наркотики, которые затем фасовал на мелкие дозы и сбывал бесконтактным путем на территории Уфы. При осмотре его дома обнаружены стеклянная банка с порошкообразным веществом, электронные весы и металлическая ложка с остатками вещества.

В общей сложности полицейские изъяли около 90 граммов запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Артур СМОЛОВ

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