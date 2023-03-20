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В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны

Завершено расследование уголовного дела по обвинению 64-летнего жителя деревни Кадырово Илишевского района в совершении преступлений – убийства с особой жестокостью и разбоя, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны

Дело было резонансным, оно привлекло внимание тысяч неравнодушных граждан, возмущенных убийством беспомощного старого человека, ветерана Великой Отечественной войны. Не случайно ход его расследования находился на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Всё случилось в августе прошлого года. Утром мужчина пришел к 95-летнему односельчанину, чтобы одолжить денег. Тот ответил отказом. Незваному гостю это не понравилось, он достал перцовый аэрозоль и распылил его в лицо ветерану, а потом избил его до смерти металлическим штырем – наносил удары по голове, шее, груди. От них старый человек скончался.

Гость времени не терял. Переступил через убитого хозяина, обыскал его дом. Нашел восемь тысяч и с ними скрылся…

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
В Башкирии будут судить 64-летнего убийцу ветерана Великой Отечественной войны
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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