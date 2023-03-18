В Уфе приставы обязали убрать свалку с семью сотнями автомобилей

В Кировском районе столицы юрлицо незаконно заняло участок земли, оборудовав на нем свалку неликвидных автомобилей – в общей сложности приставы насчитали порядка семи сотен транспортных средств. Помимо того, что свалка была размещена незаконно, она мешала строительству пожарных, подъездных путей, а также инженерных сетей и коммуникаций для расположенного поблизости многоквартирного жилого дома.

Приставы применили к юрлицу ряд мер, в том числе оштрафовали. В конечном итоге должник освободил самовольно занятый участок.

Артур СМОЛОВ

Фото предоставлено пресс-службой УФССП по РБ.