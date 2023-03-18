+2 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 08:06

В городе Октябрьском дороги и улицы от снега «почистила» прокуратура

В башкирском городе Октябрьский прокуратура проверила, как содержатся в весеннюю распутицу дороги, тротуары, остановки, территории социальных объектов.

В городе Октябрьском дороги и улицы от снега «почистила» прокуратура
В городе Октябрьском дороги и улицы от снега «почистила» прокуратура

Прокуроры отметили, что снег после уборки города не вывозился, складировался на обочинах дорог, бордюрах, ограждениях, перекрестках и остановочных комплексах, пешеходных дорожках. Дошло до того, что отсутствовала видимость на пешеходных переходах…

По инициативе прокуратуры города заместитель руководителя подрядной организации МУП «ДорСтройРемонт» привлечен к административной ответственности. Поскольку не было контроля над работой предприятия, прокуратура внесла в адрес главы администрации города представление. После его рассмотрения нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика