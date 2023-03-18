В городе Октябрьском дороги и улицы от снега «почистила» прокуратура

Прокуроры отметили, что снег после уборки города не вывозился, складировался на обочинах дорог, бордюрах, ограждениях, перекрестках и остановочных комплексах, пешеходных дорожках. Дошло до того, что отсутствовала видимость на пешеходных переходах…

По инициативе прокуратуры города заместитель руководителя подрядной организации МУП «ДорСтройРемонт» привлечен к административной ответственности. Поскольку не было контроля над работой предприятия, прокуратура внесла в адрес главы администрации города представление. После его рассмотрения нарушения устранены, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.