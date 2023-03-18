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Сегодня, 12:08

В Башкирии будут судить женщину, избившую своего ребёнка металлическим прутом

Жительница Зианчуринского района предстанет перед судом по статьям «Истязание» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

С марта по июнь прошлого года мать двоих детей 2010 и 2014 года рождения, находясь в пьяном состоянии, заставила старшего сына встать коленями на горох и нанесла ему удары металлическим прутом. Женщина злоупотребляла спиртным, не занималась воспитанием детей и неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Обвиняемая признала вину. Дети помещены в социальное учреждение, дело направлено в суд.

Артур СМОЛОВ

Фото из открытых источников.

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