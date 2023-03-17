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Погиб зам. главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков

Трагический инцидент произошел 16 марта, сообщает ИА «Башинформ».

Погиб зам. главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков
Погиб зам. главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков

Чиновник погиб в результате несчастного случая во дворе собственного дома, в Зилаире. На мужчину упала наледь с крыши – его просто накрыло снежной массой, сошедшей с кровли. Прибывшие медики не смогли вернуть его к жизни, реанимационные мероприятия не помогли…

Александр Коротков вернулся домой с открытия Года педагога и наставника в селе Матраево. Двадцать лет назад он возглавлял школу в этом селе. У него остались жена и три дочери.

Редакция «Республики Башкортостан» выражает соболезнования семье и коллегам покойного.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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