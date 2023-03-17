Погиб зам. главы администрации Зилаирского района Башкирии Александр Коротков

Чиновник погиб в результате несчастного случая во дворе собственного дома, в Зилаире. На мужчину упала наледь с крыши – его просто накрыло снежной массой, сошедшей с кровли. Прибывшие медики не смогли вернуть его к жизни, реанимационные мероприятия не помогли…

Александр Коротков вернулся домой с открытия Года педагога и наставника в селе Матраево. Двадцать лет назад он возглавлял школу в этом селе. У него остались жена и три дочери.

Редакция «Республики Башкортостан» выражает соболезнования семье и коллегам покойного.

Фото из открытых источников.