Бизнесменов Башкирии пригласили к участию в конкурсе на международную премию

Участники смогут подать заявку в 11 номинациях: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое. Регистрация ведется на портале премия.мывместе.рф, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Отдельная категория номинаций выделена для малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Номинации категории «Бизнес»: «Ответственный бизнес» (социально значимые отраслевые проекты, реализуемые бизнесом); «Социальный предприниматель» (социально значимые проекты, реализуемые участниками субъектов МСП со статусом социального предприятия); «Лидер социальных изменений» (социально значимые системные долгосрочные программы организаций) и «Медиапроект» (социально значимые проекты в медиасреде).

Финалисты будут защищать свои проекты в Москве. Победители получат гранты на реализацию инициативы до 3 млн рублей, путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку. Они также смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».