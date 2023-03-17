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Вчера, 16:03

Бизнесменов Башкирии пригласили к участию в конкурсе на международную премию

Ассоциация волонтерских центров России принимает заявки на третий сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ 2023. Конкурс запущен по поручению президента России Владимира Путина для поддержания значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшения качества жизни.

Бизнесменов Башкирии пригласили к участию в конкурсе на международную премию
Бизнесменов Башкирии пригласили к участию в конкурсе на международную премию

Участники смогут подать заявку в 11 номинациях: помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти и многое другое.  Регистрация ведется на портале премия.мывместе.рф, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Отдельная категория номинаций выделена для малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Номинации категории «Бизнес»: «Ответственный бизнес» (социально значимые отраслевые проекты, реализуемые бизнесом); «Социальный предприниматель» (социально значимые проекты, реализуемые участниками субъектов МСП со статусом социального предприятия); «Лидер социальных изменений» (социально значимые системные долгосрочные программы организаций) и «Медиапроект» (социально значимые проекты в медиасреде).

 Финалисты будут защищать свои проекты в Москве. Победители получат гранты на реализацию инициативы до 3 млн рублей, путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие», информационную поддержку. Они также смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук», Мастерской управления «Сенеж», Университете креативных индустрий от арт-кластера «Таврида».

Автор:Жанна МИРОНОВА
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