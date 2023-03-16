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В Уфе начальнику отдела службы судебных приставов дали пять лет колонии

Демский райсуд столицы вынес приговор в отношении бывшего начальника Уфимского отделения судебных приставов. Он признан виновным по статьям «Мошенничество с использованием служебного положения» и «Служебный подлог», сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В Уфе начальнику отдела службы судебных приставов дали пять лет колонии
В Уфе начальнику отдела службы судебных приставов дали пять лет колонии

Пристав с мая 2021 по июль 2022 года получал от должников деньги в счет погашения долга, однако присваивал их себе, выдавая взамен поддельные квитанции о внесении средств на депозитный счет службы судебных приставов.

В общей сложности злоумышленник получил более 600 тысяч рублей, которые потратил по собственному усмотрению.

Подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета РФ по РБ, жертвами пристава стали семь человек.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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