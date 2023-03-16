В Башкирии родители смогут использовать маткапитал без сбора справок

Соглашения подписаны с 20 вузами, 88 колледжами, 998 дошкольными учреждениями, кружками и секциями.

Раньше для распоряжения материнским капиталом на обучение ребенка необходимо было представить копию договора об оказании платных услуг. Теперь родителям достаточно подать в Социальный фонд заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре ведомство запросит самостоятельно.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, в клиентской службе фонда или в МФЦ.

По словам заместителя управляющего Отделением Социального фонда по РБ Фаниля Вахитова, в январе и феврале нынешнего года решение направить средства на обучение детей приняли более 480 семей. На эти цели было выделено 16 млн рублей.

Добавим, что материнским капиталом теперь можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Раньше это было возможно только в отношении юрлиц.