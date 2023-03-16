-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 15:49

В Башкирии родители смогут использовать маткапитал без сбора справок

Отделение Социального фонда по РБ заключило соглашения о взаимодействии с 1106 образовательными организациями, сообщили в ведомстве.

В Башкирии родители смогут использовать маткапитал без сбора справок
В Башкирии родители смогут использовать маткапитал без сбора справок

Соглашения подписаны с 20 вузами, 88 колледжами, 998 дошкольными учреждениями, кружками и секциями.

Раньше для распоряжения материнским капиталом на обучение ребенка необходимо было представить копию договора об оказании платных услуг. Теперь родителям достаточно подать в Социальный фонд заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре ведомство запросит самостоятельно.

Подать заявление можно через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР, в клиентской службе фонда или в МФЦ.

По словам заместителя управляющего Отделением Социального фонда по РБ Фаниля Вахитова, в январе и феврале нынешнего года решение направить средства на обучение детей приняли более 480 семей. На эти цели было выделено 16 млн рублей.

Добавим, что материнским капиталом теперь можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Раньше это было возможно только в отношении юрлиц.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика