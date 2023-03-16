В Башкирии напомнили о социальных выплатах матерям

Пособие по беременности и родам могут получить женщины как работающие, так и уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев: в этом случае за выплатой следует обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или через портал Госуслуг. После рождения ребенка один из родителей может рассчитывать на единовременное пособие, с февраля 2023 года для жителей Башкирии оно составляет 26345,38 рублей.

С 1 января 2023 года выплачивается единое пособие для семей с низким доходом. Это пособие назначается в результате комплексной оценки доходов и имущества семьи. Его размер может составить 50,75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка либо на трудоспособного.