-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:00

В Башкирии напомнили о социальных выплатах матерям

Кто имеет право на выплаты и пособия в связи с материнством от Социального фонда России в 2023 году, как их рассчитать и получить, напомнила пресс-служба Администрации главы РБ на своей странице в соцсетях.

В Башкирии напомнили о социальных выплатах матерям
В Башкирии напомнили о социальных выплатах матерям

Пособие по беременности и родам могут получить женщины как работающие, так и уволенные в связи с ликвидацией организации в течение 12 месяцев: в этом случае за выплатой следует обратиться в клиентскую службу Социального фонда России или через портал Госуслуг. После рождения ребенка один из родителей может рассчитывать на единовременное пособие, с февраля 2023 года для жителей Башкирии оно составляет 26345,38 рублей.

С 1 января 2023 года выплачивается единое пособие для семей с низким доходом. Это пособие назначается в результате комплексной оценки доходов и имущества семьи. Его размер может составить 50,75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка либо на трудоспособного.

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика