В Башкирии наградили лучшие НКО по защите прав потребителей

На конкурс было подано 27 материалов, которые представили девять некоммерческих организаций. Победители определены в четырех номинациях.

Лучшей в профессиональной досудебной защите прав потребителей стала общественная организация «Защита прав потребителей» города Октябрьского, а в судебной защите - организация «Форт-Юст».

В номинации «Общественный контролер года» победила организация «Защита прав человека и гражданина имени З.Ф. Галиуллиной». За информационно-просветительскую деятельность отмечено АНО «Уфасити.ми», за социально ориентированную общественную деятельность - компания «Респект».

Дипломами за активное участие награждены администрации Стерлитамакского, Чишминского, Иглинского и Балтачевского районов, а также Уфы.

Фото: Минторг РБ.