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Сегодня, 09:48

В Башкирии наградили лучшие НКО по защите прав потребителей

Правовую помощь по госпрограмме бесплатно получили более 7 тысяч человек, составлено более 800 претензий и исков, в досудебном порядке предотвращен ущерб на 60 млн рублей, сообщил министр торговли Алексей Гусев.

В Башкирии наградили лучшие НКО по защите прав потребителей
В Башкирии наградили лучшие НКО по защите прав потребителей

На конкурс было подано 27 материалов, которые представили девять некоммерческих организаций. Победители определены в четырех номинациях.

Лучшей в профессиональной досудебной защите прав потребителей стала общественная организация «Защита прав потребителей» города Октябрьского, а в судебной защите - организация «Форт-Юст».

В номинации «Общественный контролер года» победила организация «Защита прав человека и гражданина имени З.Ф. Галиуллиной». За информационно-просветительскую деятельность отмечено АНО «Уфасити.ми», за социально ориентированную общественную деятельность - компания «Респект». 

Дипломами за активное участие награждены администрации Стерлитамакского, Чишминского, Иглинского и Балтачевского районов, а также Уфы.

Фото: Минторг РБ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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