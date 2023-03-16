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Сегодня, 17:37

В Башкирии будут судить мужчину, 28 лет назад убившего супружескую пару и ранившего милиционера

За содеянное по статьям «Умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление» и «Посягательство на жизнь работника милиции в связи с его служебной деятельностью по охране общественного порядка» перед судом предстанет 53-летний житель Ростовской области, сообщает пресс-служба Следкома РБ.

В Башкирии будут судить мужчину, 28 лет назад убившего супружескую пару и ранившего милиционера
В Башкирии будут судить мужчину, 28 лет назад убившего супружескую пару и ранившего милиционера

В январе 1995 года трое жителей Ростовской области решили «стрясти» деньги со знакомого  предпринимателя, проживавшего на тот момент в Салавате. Прибыв на место, организатор нападения остался на улице наблюдать за обстановкой, а его вооруженные пистолетом, помповым ружьем и гранатой сообщники ворвались в квартиру к коммерсанту.

О нападении стало известно милиции, которая приехала к дому. Тогда один из злоумышленников, поняв, что налет не удался, выстрелил в головы связанным супругам, а потом – и в стражей порядка. Затем вместе с сообщником он ворвался в квартиру соседей, откуда через окно оба выбрались на улицу и скрылись.

В 1995 году личности подозреваемых установить не удалось. В 2022 году следователи и криминалисты повторно изучили материалы дела, допросили свидетелей и в конченом итоге установили подозреваемых. Двоих из них задержали в Ростовской области при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии.

Организатор разбойного нападения до сих пор находится в розыске. Срок давности уголовного преследования по факту разбоя в отношении одного из преступников истек. Уголовное дело в отношении убийцы направлено в суд.

Фото и видео предоставлены пресс-службой Следственного комитета РФ по РБ.

Автор:Артур СМОЛОВ
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