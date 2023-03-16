МЧС по Башкирии: как вернуться домой с рыбалки живым

Представитель ведомства сообщила, что на реках идет активное таяние снега и постепенный подъем воды. Из четырех ледовых переправ в республике на данный момент действует лишь одна – через реку Белая в селе Староянгизитово Краснокамского района. Инспекторы МЧС проводят рейды по водоемам, предупреждая о безопасном поведении на льду рыбаков, любителей подледного лова рыбы.

- Весенний лед отличается от осеннего, - говорит Алина Кудряшова. – Осенью, когда мы на него наступаем, он сначала трещит, будто предупреждая об опасности, и после этого проваливается. А весной он проваливается под ногами сразу, без предупреждения, потому, что он пористый, рыхлый и пустотелый – внизу его подмывает речной водой, а сверху – талыми водами. В этом и заключается его коварство. Поэтому безопасная толщина льда для одного человека – 7-10 сантиметров, если двое-трое рядом или вы едете на снегоходе, то он должен быть не меньше 12 сантиметров.

Специалист МЧС дала советы рыбакам и туристам:

Ни в коем случае не идите на рыбалку одни, надо чтобы рядом был товарищ, который поможет вам в случае провала под лед.

Сообщите близким, куда именно отправляетесь.

Возьмите с собой спасательный жилет, «самоспасалки» (специальные шипы на пояс), фонарик, заряженный телефон и палку.

Проверяйте лед перед собой с помощью палки. Если образовалась лужа, дальше идти опасно.

Если вы провалились в полынью, не надо паниковать и барахтаться. Широко расставьте руки и поднимите голову над поверхностью воды – большие теплопотери происходят через голову. Попытайтесь забраться на лед: сначала поставьте на него локти, потом закиньте одну ногу, потом перекатитесь и вторую ногу поднимите на лед. Затем ползите по льду к берегу, вставать на ноги нельзя.

Ранее спасатели показывали жителям региона мастер-класс, как спастись из ледяной воды.

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