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Сегодня, 16:15

В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для агропрома

Ярмарка состоится 22 марта на площадке международной выставки «Агрокомплекс», сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для агропрома
В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для агропрома

Работу предложат проверенные работодатели: группа компаний «Таврос», Башкирская и Уральская мясные компании, птицефабрика «Башкирская»,
АПК «Алексеевский», Уфимское хлебное объединение «Восход», Стерлитамакский хлебокомбинат и другие.

Всего претендентам представят более 500 вакансий - водителя, тракториста, агронома, пекаря, кондитера, овощевода, упаковщика, грузчика, оператора, электромонтера и прочие. Зарплата составит от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

Все желающие смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профессиональному обучению.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 13.00 на «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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