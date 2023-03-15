В Уфе пройдёт ярмарка вакансий для агропрома

Работу предложат проверенные работодатели: группа компаний «Таврос», Башкирская и Уральская мясные компании, птицефабрика «Башкирская»,

АПК «Алексеевский», Уфимское хлебное объединение «Восход», Стерлитамакский хлебокомбинат и другие.



Всего претендентам представят более 500 вакансий - водителя, тракториста, агронома, пекаря, кондитера, овощевода, упаковщика, грузчика, оператора, электромонтера и прочие. Зарплата составит от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.



Все желающие смогут пройти компьютерную диагностику и получить консультации по профессиональному обучению.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 13.00 на «ВДНХ-Экспо» (ул. Менделеева, 158).