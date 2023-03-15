Более 2 тысяч жителей Башкирии получили онлайн консультации по недвижимости

- Благодаря сервису граждане, предприниматели и профессиональные участки рынка недвижимости могут получить ответы на любые вопросы в сфере учета и регистрации недвижимости в режиме реального времени. Запросы в соответствии с выбранной тематикой автоматически адресуются в соответствующие отделы. Ссылка на сервис закреплена в шапке профиля на странице ведомства в ВКонтакте, - пояснила Наталья Шагиева.

Консультации через данный сервис могут получать одновременно несколько пользователей. Живое общение происходит по будням с 9.00 до 18.00 (в пятницу - до 16.45). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, рассматриваются в следующий рабочий день.

В сервисе выделено 15 типов обращений. Любой желающий может получить ответ на вопрос по оформлению прав и сделок с недвижимостью, кадастровому учету, кадастровой оценке недвижимости и процедуре ее оспаривания, другим вопросам.

- Мы призываем жителей активнее пользоваться данным сервисом. Он разработан в целях повышения качества работы с обращениями граждан, а также для обеспечения оперативного решения проблем жителей, - подчеркнула специалист.