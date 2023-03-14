В Башкирии 125 тысяч человек ушли в самозанятые

- На 1 января 2023 года численность налогоплательщиков этой категории составила 125,5 тысячи человек с ростом по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза. Это в первую очередь связано с улучшением условий ведения бизнеса в республике и применением упрощенного механизма уплаты данного налога, – отметила вице-премьер – министр финансов Лира Игтисамова.

За 2022 год в консолидированный бюджет республики в качестве налога на профессиональный доход поступило 288,4 млн рублей. Это на 120,6 млн рублей, или в 1,7 раза, больше, чем за 2021 год. По объему поступлений республика занимает 14-е место среди регионов страны и 4-е в Приволжском округе.

По данным УФНС по РБ, наибольшее количество самозанятых трудятся в сфере автоперевозок, реализации продукции собственного производства, строительства, рекламы, парикмахерских и салонов красоты.

Поддержка этой категории предусмотрена региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2022 году в республике на эти цели выделено 20,4 млн рублей.

- Сегодня самозанятым доступны все меры поддержки бизнеса: аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты, акселерационные и обучающие программы. По вопросам подбора подходящих инструментов можно обратиться в центр «Мой бизнес», - пояснил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Напомним, что зарегистрироваться в качестве самозанятых могут граждане и индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников. Статус можно получить с 16 лет, а с разрешения родителей - и в 14 лет.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.