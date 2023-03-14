-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Вчера, 21:48

Радий Хабиров: Самбо готовит настоящих патриотов и борцов во всех смыслах

На прошедшем сегодня в Москве форуме «Наука побеждать» глава Башкирии Радий Хабиров поделился с участниками достижениями по развитию самбо в республике. Об этом он сообщил на своей страничке в социльных сетях.

Радий Хабиров: Самбо готовит настоящих патриотов и борцов во всех смыслах
Радий Хабиров: Самбо готовит настоящих патриотов и борцов во всех смыслах
Благодаря проекту «Zа самбо», который реализует «Единая Россия», в регионе активно продвигаются идеи здорового образа жизни, идет подготовка настоящих патриотов и борцов во всех смыслах, написал Радий Хабиров.
 
Так, в программе «Самбо в школы» участвуют уже 19 общеобразовательных учреждение республики. «К концу этого года к ним добавим еще десять», - отметил он.
 
Также глава рассказал, что с нового учебного года на базе Башкирского института физической культуры начнется подготовка тренеров-преподавателей по самбо. 
 
«На форуме я предложил секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Анатольевичу Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе на базе нового Дворца борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Договорились, что состязания состоятся в День самбо – 16 ноября 2024 года», - также сообщил Радий Хабиров.
 
Еще одна инициатива, о которой написал глава региона – готовность начать производить в Башкирии качественную и доступную поцене экипировку для самбистов. «Республика обладает такими возможностями», - заметил он.
 
В завешение поста Радий Хабиров выразил уверенность, что проект «Zа самбо» и дальше будет расширяться, научит ребят быть физически и нравственно крепкими. 
 
Фото с сайта минспорта РБ.
Автор:Гузель РЕАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика