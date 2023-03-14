Радий Хабиров: Самбо готовит настоящих патриотов и борцов во всех смыслах

Благодаря проекту «Zа самбо», который реализует «Единая Россия», в регионе активно продвигаются идеи здорового образа жизни, идет подготовка настоящих патриотов и борцов во всех смыслах, написал Радий Хабиров.

Так, в программе «Самбо в школы» участвуют уже 19 общеобразовательных учреждение республики. «К концу этого года к ним добавим еще десять», - отметил он.

Также глава рассказал, что с нового учебного года на базе Башкирского института физической культуры начнется подготовка тренеров-преподавателей по самбо.

«На форуме я предложил секретарю генерального совета «Единой России» Андрею Анатольевичу Турчаку провести международный турнир по самбо в Уфе на базе нового Дворца борьбы, который откроет свои двери в 2024 году. Договорились, что состязания состоятся в День самбо – 16 ноября 2024 года», - также сообщил Радий Хабиров.

Еще одна инициатива, о которой написал глава региона – готовность начать производить в Башкирии качественную и доступную поцене экипировку для самбистов. «Республика обладает такими возможностями», - заметил он.

В завешение поста Радий Хабиров выразил уверенность, что проект «Zа самбо» и дальше будет расширяться, научит ребят быть физически и нравственно крепкими.

Фото с сайта минспорта РБ.