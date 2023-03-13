В Башкирии рассказали о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей

Совещание провел председатель Комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ Владимир Гутенев. О передовых практиках по реализации комплекса мероприятий в части социальной адаптации военнослужащих – участников СВО в республике рассказал руководитель администрации главы РБ Максим Забелин.

По словам Забелина, в настоящее время в Башкирии действуют уже 33 меры поддержки участников СВО и членов их семей. Например, сегодня 2413 обучающихся 5-11 классов и 542 студента СПО обеспечены бесплатным питанием в образовательных учреждениях. Семьям участников СВО предоставляются 100-процентная скидка на уплату транспортного налога за 2022 год на одну машину, льготные условия участия в программе «Жилстройсбережения», сезонный и круглогодичный отдых и оздоровление детей.

- Минземимуществом РБ сформирован перечень санаториев, расположенных на территории республики, готовых принять участников СВО. По состоянию на 10 марта 2023 года санаторно-курортными организациями принято 26 участников СВО, подано 15 заявок на получение санаторно-курортных услуг в будущем периоде, - отметил Максим Забелин.