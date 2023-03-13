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Сегодня, 10:04

В Башкирии федеральный транш поможет сохранить работу 17 тысячам человек

Стартовал отбор работодателей для участия в программе дополнительных мероприятий по поддержке рынка труда, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Альберт ЗАГИРОВ В Башкирии федеральный транш поможет сохранить работу 17 тысячам человек
В Башкирии федеральный транш поможет сохранить работу 17 тысячам человекФото:Альберт ЗАГИРОВ

Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 1 млрд 378 млн рублей. Это позволит обеспечить занятость 17 тысяч жителей.

Программа предусматривает три направления. На временное трудоустройство могут рассчитывать сотрудники, находящиеся под риском увольнения, на участие в общественных работах – граждане, состоящие на учете в службе занятости, на переобучение - работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Предполагается, что во временных работах примут участие 15 тысяч человек, в общественных работах – 1,2 тысячи жителей, обучение пройдут 870 работников. Затраты на организацию этих мероприятий работодателям компенсируют.

Принять участие в программе могут юрлица, индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Для этого необходимо подать заявку в центр занятости. Если работодатель соответствует всем критериям, с ним заключат договор о предоставлении субсидии.

По словам министра труда Ленары Ивановой, в минувшем году в программе приняли участие более 1,5 тысячи работодателей. Компенсации на возмещение затрат составили 1 млрд 480 млн рублей. Сохранили занятость или были трудоустроены более 30 тысяч человек.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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