В Башкирии федеральный транш поможет сохранить работу 17 тысячам человек

Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 1 млрд 378 млн рублей. Это позволит обеспечить занятость 17 тысяч жителей.

Программа предусматривает три направления. На временное трудоустройство могут рассчитывать сотрудники, находящиеся под риском увольнения, на участие в общественных работах – граждане, состоящие на учете в службе занятости, на переобучение - работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Предполагается, что во временных работах примут участие 15 тысяч человек, в общественных работах – 1,2 тысячи жителей, обучение пройдут 870 работников. Затраты на организацию этих мероприятий работодателям компенсируют.

Принять участие в программе могут юрлица, индивидуальные предприниматели, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Для этого необходимо подать заявку в центр занятости. Если работодатель соответствует всем критериям, с ним заключат договор о предоставлении субсидии.

По словам министра труда Ленары Ивановой, в минувшем году в программе приняли участие более 1,5 тысячи работодателей. Компенсации на возмещение затрат составили 1 млрд 480 млн рублей. Сохранили занятость или были трудоустроены более 30 тысяч человек.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.