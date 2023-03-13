Предпринимателям Башкирии предложили пройти опрос о качестве услуг

- Мнение предпринимателей поможет определить наиболее частые вопросы этой категории заявителей, а также оценить степень удовлетворенности мерами поддержки, оказываемыми Росреестром, - пояснила заместитель руководителя ведомства Марина Мартынова.

Пройти опрос можно в онлайн-формате. Чтобы оценить качество регистрации права собственности на недвижимость, достаточно пройти по ссылке https://clck.ru/s5HBg. Выразить степень удовлетворенности процедурой кадастрового учета земельного участка можно по ссылке https://clck.ru/s5HNU.

Добавим, что ведомство регулярно проводит анкетирование предпринимателей в рамках мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности республики. В ходе опросов выясняется доступность услуг, их качество, затраты времени, основные проблемы, с которыми сталкиваются получатели.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.