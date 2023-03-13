Клиентская служба Социального фонда в Уфе переедет на улицу Сочинскую

Сейчас жители района обращаются в клиентскую службу, располагающуюся по улице Коммунистической, 59. С 1 апреля она будет работать по другому адресу – по улице Сочинской, 15. Электронный адрес службы останется прежним.

Те, кто уже записался на прием к специалистам в офисе по улице Коммунистической, будут приняты по этому адресу.

Напомним, что с 1 января в стране начал работать Социальный фонд, который взял на себя функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Услуги оказываются в единых офисах, адреса которых можно найти на сайте СФР. Также они доступны в МФЦ, на сайте фонда и портале госуслуг.

Получить консультацию и записаться на прием можно по многоканальному телефону контакт-центра отделения Социального фонда 8-800-600-02-21.

Фото: 2ГИС.