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Сегодня, 16:52

В Стерлитамаке прошел финал конкурса «Образцовая башкирская семья - 2023»

В этом году заявки на конкурс подали свыше 100 семей из семи регионов, сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

В Стерлитамаке прошел финал конкурса «Образцовая башкирская семья - 2023»
В Стерлитамаке прошел финал конкурса «Образцовая башкирская семья - 2023»

В финал прошли 14 семей. Специальными призами и денежными сертификатами в разных номинациях были награждены семья Гаетбаевых из г. Сибай,  Киреевы из г. Нижнекамск Татарстана, Нуриевы из Иглинского района РБ, Мансуровы из г. Стерлитамака.  Кстати, глава семьи Мансуровых Рамиль передал свой сертификат в помощь мобилизованным в СВО.

III место в конкурсе присудили сразу трем семьям по разным номинациям. Это Кускильдины из Гафурийского района, Хайруллины из Межгорья, Байгужины из г. Сибая.

II место заняли Валиевы из г. Уфа, Ишмухаметовы из Кугарчинского района, Рахмангуловы из Куюргазинского района.

I место завоевали Гайсины из Аскинского района, Гимадиевы из Нефтекамска, и семья Гилемхановых в разных номинациях.

Гран-при открытого конкурса «Өлгөлө башҡорт ғаиләһе» («Образцовая башкирская семья - 2023») жюри присудило  семье Тайгуновых из Стерлибашевского района.

Все лауреаты удостоились ценных призов, денежных сертификатов и дипломов министерства культуры РБ.

Творческое состязание проводилось в три этапа, отборы конкурса проходили в 9 зонах республики. В конкурсе приняли участие семьи, проживающие на территории республики и в регионах РФ, говорящие на башкирском языке, состоящие в зарегистрированном браке и воспитывающие (или воспитавшие) детей, в том числе приемных.

Автор:Марат АМИНЕВ
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