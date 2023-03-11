-8 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 17:52

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

Организаторами выступили партия «Единая Россия» и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Диктант ЖКХ»
Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

На площадке Института права Уфимского университета науки и технологий в очном формате состоялась Всероссийская акция «Диктант ЖКХ». В акции приняли участие руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов, депутаты Госсобрания РБ, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также студенты Института права Уфимского университета науки и технологий.

Участники акции проверили свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства посредством прохождения теста, который состоял из 30-ти вопросов. По результатам теста был сформирован электронный сертификат, который подтверждает полученный результат.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика