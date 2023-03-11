Башкирия присоединилась к всероссийской акции «Диктант ЖКХ»

На площадке Института права Уфимского университета науки и технологий в очном формате состоялась Всероссийская акция «Диктант ЖКХ». В акции приняли участие руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов, депутаты Госсобрания РБ, представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также студенты Института права Уфимского университета науки и технологий.

Участники акции проверили свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства посредством прохождения теста, который состоял из 30-ти вопросов. По результатам теста был сформирован электронный сертификат, который подтверждает полученный результат.