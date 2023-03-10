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Сегодня, 12:20

В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»

Открытые соревнования по шахматам на «Кубок Шаймуратова» среди детей прошли в селе Старый Мутабаш Аскинского района, сообщает местная администрация.

В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»

Мероприятие прошло в помещении сельского Дома культуры и было посвящено героям, погибшим в боях за освобождение и независимость Родины. На турнир съехались не только школьники Аскинского района, но и Татышлинского. Такие масштабные соревнования состоялись в Мутабашевском сельсовете впервые.

Самым юным участником турнира стал четырехлетний Азамат Ахматгалиев, представлявший принимающую сторону. Ему пришлось демонстрировать свое умение до начала соревнований, поскольку не оказалось соперников его возрастной категории. В итоге и кубок остался в Мутабашевском сельсовете — его выиграл в упорной борьбе среди учеников 6-11 классов Адиль Халиуллин из деревни Янаул Аскинского района. Еще два кубка выиграли школьники возрастной категории до 5 класса из Татышлинского района.

«Всем призерам турнира были вручены грамоты, медали и памятные подарки, но и остальные участники не остались без внимания — им в качестве утешительного приза раздали шоколадки. А в завершение юных шахматистов, их родителей и болельщиков пригласили на чаепитие и в фотозону, которую оформили сотрудники местной библиотеки», — рассказали представительницы женсовета СП Мутабашевского сельсовета, организовавшие мероприятие.

Фото с сайта askino.bashkortostan.ru.

В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
В Башкирии состоялся детский шахматный турнир на «Кубок Шаймуратова»
Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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