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Сегодня, 11:02

В Башкирии детский сад получит новое оборудование

9 марта глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Туймазах детский сад № 7, который после капитального ремонта открыли в ноябре 2022 года.  

В Башкирии детский сад получит новое оборудование
В Башкирии детский сад получит новое оборудование

Дошкольное образовательное учреждение на 60 мест посещают дети от трех до семи лет с различными глазными заболеваниями. Заведующая детсадом Лариса Анисимова рассказала, что это единственное специализированное учреждение в районе.

Глава республики осмотрел учебные комнаты, пообщался со специалистами и воспитанниками детского сада. Здесь работают две медицинские сестры, учитель-дефектолог, логопед, музыкальный руководитель и по два воспитателя в каждой возрастной группе.

В 2017 году по федеральной госпрограмме «Доступная среда» детский сад получил 1 млн рублей, на которые оборудовали компьютерно-лечебный класс и укомплектовали приборами ортоптический кабинет. Кроме того, в 2021 году закупили оборудование в лечебный офтальмологический кабинет.

По словам специалистов, все это позволяет добиваться хороших результатов в лечении глазных болезней.

Заведующая детским садом попросила Радия Хабирова помочь с приобретением тренажера для профилактики близорукости и коррекции дальнозоркости у детей дошкольного возраста. А на спортивной площадке необходимо уложить безопасное резиновое покрытие.

Руководитель региона поручил выделить средства на эти цели, а также отремонтировать в 2023 году фасад детсада. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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