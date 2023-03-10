Крупное предприятие Башкирии вложит в оздоровление экологии 16 млрд рублей

Как рассказали представители предприятия в ходе брифинга «Экология в Башкортостане» на телеканале БСТ, новое производство позволит на 30% снизить выбросы диоксида серы и на 15% — общий валовый выброс загрязняющих веществ. Бюджет проекта — более 12,2 млрд рублей.

Еще один важный проект компании — реконструкция очистных сооружений — обойдется на первом этапе в 2,9 млрд рублей. Пуск первой очереди намечен на 2024 год, а в 2025 году здесь планируют завершить модернизацию резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода, что тоже пойдет на благо окружающей среде: снизится риск техногенных аварий. Бюджет проекта на 2023-2025 — более 1,5 млрд рублей.

Для мониторинга качества атмосферного воздуха на предприятии действует аккредитованная экоаналитическая лаборатория, которая «отрабатывает» жалобы горожан. Данные об экологической ситуации находятся в открытом доступе.

Фото: из открытых источников.