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Сегодня, 15:15

Крупное предприятие Башкирии вложит в оздоровление экологии 16 млрд рублей

В 2023 году «Газпром нефтехим Салават» запустит производство технической серы. Проект направлен на утилизацию сероводорода и снижение вредных выбросов в атмосферу.

Крупное предприятие Башкирии вложит в оздоровление экологии 16 млрд рублей
Крупное предприятие Башкирии вложит в оздоровление экологии 16 млрд рублей

Как рассказали представители предприятия в ходе брифинга «Экология в Башкортостане» на телеканале БСТ, новое производство позволит на 30% снизить выбросы диоксида серы и на 15% — общий валовый выброс загрязняющих веществ. Бюджет проекта — более 12,2 млрд рублей.

Еще один важный проект компании — реконструкция очистных сооружений — обойдется на первом этапе в 2,9 млрд рублей. Пуск первой очереди намечен на 2024 год, а в 2025 году здесь планируют завершить модернизацию резервуарных парков нефтеперерабатывающего завода, что тоже пойдет на благо окружающей среде: снизится риск техногенных аварий. Бюджет проекта на 2023-2025 — более 1,5 млрд рублей.

Для мониторинга качества атмосферного воздуха на предприятии действует аккредитованная экоаналитическая лаборатория, которая «отрабатывает» жалобы горожан. Данные об экологической ситуации находятся в открытом доступе.  

Фото: из открытых источников.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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