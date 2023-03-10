+2 °С
Дождь
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 21:05

Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск

В отпуск прибыли бойцы добровольческого батальона имени Шаймуратова.

Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск
Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск

На Советской площади в Уфе их встретили родные и близкие, а также советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими, инициатор создания «шаймуратовского» Алик Камалетдинов. Он передал им горячий привет от Радия Хабирова, который в этот раз не смог поприветствовать героев лично.

Один из военнослужащих с позывным «Белый» с одобрением отозвался об инициативе общественников республики создать еще три добровольческих батальона — «Ватан», имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».

— Те, кто вступает сейчас в ряды бойцов этих батальонов, понимают, как важно сейчас встать на защиту Родины, — сказал он в беседе с ИА «Башинформ». — Нацизм вновь начал поднимать голову, но мы не позволим ему сделать это и отстоим завоевания наших предков. Самое время вспомнить героическое прошлое нашего народа и еще раз показать всему миру, как мы сильны. На передовой самое настоящее боевое братство, мы всегда готовы подставить друг другу плечо. В этом и заключается сила башкирского воина».

Напомним, на данный момент задачи спецоперации выполняют три добровольческих батальона из Башкирии — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. В скором времени отправится на передовую еще один, «Ватан». По поручению президента страны им предоставляются отпуска: раз в полгода на 14 дней без учета времени, потраченного на дорогу.

Фото: ИА «Башинформ».

Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск
Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск
Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика