Ещё одна группа военнослужащих из Башкирии приехала в краткосрочный отпуск

На Советской площади в Уфе их встретили родные и близкие, а также советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими, инициатор создания «шаймуратовского» Алик Камалетдинов. Он передал им горячий привет от Радия Хабирова, который в этот раз не смог поприветствовать героев лично.

Один из военнослужащих с позывным «Белый» с одобрением отозвался об инициативе общественников республики создать еще три добровольческих батальона — «Ватан», имени Даяна Мурзина и «Северные амуры».

— Те, кто вступает сейчас в ряды бойцов этих батальонов, понимают, как важно сейчас встать на защиту Родины, — сказал он в беседе с ИА «Башинформ». — Нацизм вновь начал поднимать голову, но мы не позволим ему сделать это и отстоим завоевания наших предков. Самое время вспомнить героическое прошлое нашего народа и еще раз показать всему миру, как мы сильны. На передовой самое настоящее боевое братство, мы всегда готовы подставить друг другу плечо. В этом и заключается сила башкирского воина».

Напомним, на данный момент задачи спецоперации выполняют три добровольческих батальона из Башкирии — имени Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева. В скором времени отправится на передовую еще один, «Ватан». По поручению президента страны им предоставляются отпуска: раз в полгода на 14 дней без учета времени, потраченного на дорогу.

Фото: ИА «Башинформ».