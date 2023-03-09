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Вчера, 18:04

Жители Башкирии заявили о налоговых вычетах на 10 миллиардов рублей

Итоги декларационной кампании 2022 года подвели в Управлении Федеральной налоговой службы по РБ.

Жители Башкирии заявили о налоговых вычетах на 10 миллиардов рублей
Жители Башкирии заявили о налоговых вычетах на 10 миллиардов рублей

Жители республики представили 486 тыс. деклараций по налогу на доходы физических лиц - на 4,1 процента больше, чем в прошлом году.

В 88 процентах деклараций заявлена сумма дохода до 1 млн рублей. Сумма налога, подлежащая уплате, выросла на 74,8 процента и составила 2 млрд рублей.

Также выросла сумма заявленных налоговых вычетов. Она составила 10,1 млрд рублей, что на 16,2 процента больше, чем в прошлом году. Самыми популярными вычетами остались имущественные и социальные. Особенно часто заявлялись вычеты на покупку и строительство жилья.

Декларации налогоплательщики представляли преимущественно в электронном виде - через личный кабинет на сайте ФНС.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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