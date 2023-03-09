В Уфе наградили дружинников

В числе награжденных воспитатели детских садов, работники «Уфагортранса», «Гидравлики», МУП УИС, Куйбышевской железной дороги и Уфимского автотранспортного колледжа.

- Выражаем вам признательность за то, что находите время и желание делать жизнь в нашем городе еще безопаснее и комфортнее. Участвуя в охране общественного порядка, вы демонстрируете свою активную гражданскую позицию, любовь к родному городу, подаете правильный пример своим коллегам, близким, всем горожанам и нашей молодежи, – подчеркнул Владимир Жебровский.

Народная дружина «Правопорядок» действует в Уфе с октября 2015 года. В каждом районе есть свой отряд, куда входят работники различных предприятий. Всего в составе 102 команд насчитывается 2,2 тысячи человек. На дежурства они выходят в свободное от работы или учебы время. Отличить их можно по нарукавной повязке с надписью «Дружинник», кроме того, они имеют удостоверения.

Только в минувшем году при участии членов народной дружины пресечено 1,5 тыс. административных правонарушений.

Фото: Администрация Уфы.