В Башкирии будет издана энциклопедия «Муртаза Рахимов»

Напомним, что указ «Об увековечении памяти Муртазы Губайдулловича Рахимова» подписал глава республики Радий Хабиров. По его мнению, Муртаза Рахимов был символом очень сложной эпохи, когда решалась судьба республики и всей страны. Его государственная деятельность в значительной мере определила развитие Башкортостана в конце двадцатого и в начале двадцать первого веков. Поэтому биография и государственная деятельность первого президента РБ заслуживают самого пристального внимания исследователей.

«В создании статей для энциклопедии примут участие государственные и общественные деятели, ученые-историки, филологи, философы, политологи, художники, сотрудники архивов, писатели, журналисты, специалисты различных отраслей экономики и социальной сферы. Издание энциклопедии «Муртаза Рахимов» должно стать значительным событием в общественной, научной и культурной жизни Башкортостана. Энциклопедия должна способствовать постижению и объективному восприятию личности Муртазы Губайдулловича и того переломного периода в истории нашей страны и республики», — отметил вице-президент Академии наук РБ, доктор экономических наук, главный редактор издания Александр Дегтярев.

Энциклопедия будет носить научно-популярный характер, рассчитана на широкий круг читателей и призвана выполнять важные информационно-культурные и просветительские функции.

Фото предоставлено пресс-службой АН РБ.