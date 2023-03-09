Фермеры из Башкирии помогают своим работникам решить жилищный вопрос

Три года назад фермеры Старцевы из села Целинный запустили свою программу поддержки специалистов, нуждающихся в жилье.

— Специалист должен добросовестно трудиться у нас не менее трех лет. Тогда он получает от нас 300 тысяч рублей, которые обязан отработать еще на протяжении трех лет. Затем его обязательства по договору заканчиваются. Сумма не такая большая, но и расценки на селе на вторичное жилье — несравнимо меньше, чем в том же райцентре. Эти деньги плюс собственные вложения специалиста позволяют работнику приобрести у нас в селе хорошее жилье с удобствами, — объяснил Сергей Старцев.

Впервые субсидия была выдана в 2020 году — фермерское хозяйство помогло купить квартиру молодому рабочему. Еще одна семья получила субсидию в 2021 году и две — в 2022-м.

— Мы снимали жилье, я работал в хозяйстве. Детей у нас трое, жена в декретном отпуске. Сергей Сергеевич и Евгений Сергеевич пошли навстречу, предоставили субсидию, к которой мы еще добавили средства материнского капитала и приобрели дом. Спасибо хотим сказать своим руководителям, они сами подыскали отличный вариант дома со всеми удобствами. Планируем теперь обзавестись личным подсобным хозяйством, завести крупный рогатый скот, — рассказал водитель сельхозпредприятия Ильмир Сафаргалин, получивший субсидию в 2021 году.

Фото: с сайта «Абзелил»