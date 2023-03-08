Премьер-министр Башкирии признался женщинам в любви

Премьер-министр назвал этот день одним из самых светлых праздников, который включает в себя самые светлые и важные понятия - Любовь, Красота, Нежность, Забота. И все эти качества олицетворяет в себе Женщина.

- Мы вас любим и ценим, - написал Андрей Назаров. - Для нас очень важно, что Вы разделяете с нами все трудности. Наряду с поддержанием домашнего очага вы вместе с нами развиваете общество, республику, страну. Сегодня без участия женщин невозможно представить ни одну сферу экономики. Хочется сказать вам много теплых слов, но их все равно будет недостаточно, чтобы выразить силу нашей любви и восхищения вами. Вы - мудрые, чуткие, трудолюбивые. Вы мотивируете нас двигаться вперед и становиться лучше. Вы со многим умеете справляться и всегда остаетесь главной нашей поддержкой и опорой, сохраняя при этом женскую мягкость и обаяние.

Премьер-министр отметил, что за год ведения спецоперации многим женщинам выпали испытания проводить и ждать своих мужчин, увеличилась нагрузка на их хрупкие плечи. Все с честью справляются с новыми условиями жизни, показывают пример мужества. К сожалению, есть среди наших женщин те, кто пережил потерю своих близких. Андрей Назаров заверил, что они не останутся наедине с бедой и житейскими проблемами.

Он пожелал представительницам прекрасного пола больше добра и радости в жизни, счастья и хорошего настроения.

Фото пресс-службы главы РБ.