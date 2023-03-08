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Вчера, 19:05

Андрей Назаров дал поручения после визита в Уфу вице-премьера правительства России

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сегодня, 8 марта, на заседании правительства поручил внести предложения по реализации в республике федеральных новаций и выстроить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по всем вопросам, обозначенным в рамках визита в Уфу заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Андрей Назаров дал поручения после визита в Уфу вице-премьера правительства России
Андрей Назаров дал поручения после визита в Уфу вице-премьера правительства России

Андрей Назаров отметил, что на прошлой неделе правительство России приняло решение по упрощению процедуры предоставления мер соцподдержки мобилизованным и членам их семей. Теперь сведения о факте мобилизации будут поступать в профильные органы власти в автоматическом режиме. Заявление на получение мер поддержки граждане могут подать на портале госуслуг. Также на федеральном уровне принято решение предоставлять субсидии на производство пилотной партии новой спортивной продукции и ее направления на испытания. Максимальный размер поддержки одного проекта составит 50 млн рублей. Всего до 2025 года на реализацию нового вида господдержки в федеральном бюджете закладывается около миллиарда рублей. В этом году общий объем финансирования превысит 300 млн рублей.

Он попросил минпром и минспорта внести предложения по реализации в республике этой федеральной меры поддержки. Затем дал ряд поручений региональным министерствам и ведомствам для реализации проектов, которые обсуждались в ходе визита в нашу республику вице-премьера правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Отметил, что правительству республики необходимо в течение 10 дней дополнить дорожную карту по строительству первой очереди Межвузовского студенческого кампуса. К примеру, необходмо предусмотреть обеспечение комфортной и доступной среды в кампусе, его интеграцию в городскую среду.

Фото пресс-службы правительства РБ. 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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