В зимней спартакиаде дебютировала команда медиков Башкирии и стала призером

В этом году спартакиада собрала более 200 спортсменов-любителей от пяти до 63 лет. После дистанции всех угощали горячим чаем со сладостями. А юные участники после состязаний играли с аниматорами. В Уфу съехались 13 сборных отраслевых профсоюзов со всей республики: работников связи, авиационной промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, государственных учреждений, нефтяной, газовой отраслей промышленности, химических отраслей промышленности, электропрофсоюз, профсоюз работников агропромышленного комплекса, башкирский филиал Дорпрофжел, трудящиеся автотранспорта и дорожного хозяйства, профсоюз работников культуры и профсоюз «Торговое единство».

В программе соревнований были лыжный кросс, семейная смешанная эстафета и лыжная эстафета. Соревнования прошли в двух группах. В общекомандном зачете в первой группе 1 место заняла команда РОБ Нефтегазстройпрофсоюза России, 2 место - РОБ ОО профсоюза работников связи России, 3 место - Электропрофсоюз РБ ВЭП. Во второй группе: 1 место – БРО профсоюза работников АПК РФ, 2 место – Башкортостанская организация профсоюза работников госучреждения РФ, 3 место – РОБ профсоюза работников здравоохранения РФ.

Кстати, объединенная команда профсоюза работников здравоохранения региона участвовала в зимней спартакиаде трудящихся впервые.

В лыжном кроссе мужчины пробежали пять километров, женщины – три километра. Среди женщин старше 45 лет первое место заняла Наталья Рыбакова - старший лаборант патологоанатомической службы Бирской ЦРБ. Она - неоднократный победитель республиканских соревнований по лыжным гонкам. Елизавета Багина, сотрудница Белорецкой ЦРКБ, заняла второе место в возрастной группе 35 - 44 года. В семейной эстафете семья Салаватовых (Ильнар, Гульфина и их ребенок) из БГМУ заняла второе место.

- Наши спортсмены- медики буквально за неделю смогли собраться и показали такие достойные результаты, - сказал заместитель председателя республиканского профсоюза работников здравоохранения Илья Дмитриев. - Огромное спасибо всем участникам, председателям профсоюзных организаций, которые рискнули и организовали команду. Думаю, в следующем году участников в сборную команду работников здравоохранения будет больше.

Фото предоставлены профсоюзом работников здравоохранения.