Андрей Назаров поделился впечатлениями от фильма «Праведник»

Художественный фильм рассказывает о событиях 1942 года, когда Николай Яковлевич Киселев вывел из оккупированной части Белоруссии 218 евреев.

«Он несколько месяцев шел с ними по лесам, периодически отбивая немецкие атаки, – написал в соцсетях Андрей Назаров. – К сожалению, его подвиг мало известен широкой публике, в отличие от истории Оскара Шиндлера. Киселев каждый день рисковал собой, в буквальном смысле выживая в лесах, спасая сотни других людей. Неспроста его часто сравнивают с библейским героем Моисеем».

Также премьер-министр правительства РБ сообщил, что вейчас ведется работа по присвоению Николаю Киселеву звания Героя России посмертно – по аналогии с генералом Шаймуратовым.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».

