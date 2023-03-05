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Андрей Назаров поделился впечатлениями от фильма «Праведник»

В кинотеатрах страны идет лента, посвященная уроженцу Благовещенского района Николаю Киселеву.

Андрей Назаров поделился впечатлениями от фильма «Праведник»
Андрей Назаров поделился впечатлениями от фильма «Праведник»

Художественный фильм рассказывает о событиях 1942 года, когда Николай Яковлевич Киселев вывел из оккупированной части Белоруссии 218 евреев.
«Он несколько месяцев шел с ними по лесам, периодически отбивая немецкие атаки, – написал в соцсетях Андрей Назаров. – К сожалению, его подвиг мало известен широкой публике, в отличие от истории Оскара Шиндлера. Киселев каждый день рисковал собой, в буквальном смысле выживая в лесах, спасая сотни других людей. Неспроста его часто сравнивают с библейским героем Моисеем».

Также премьер-министр правительства РБ сообщил, что вейчас ведется работа по присвоению Николаю Киселеву звания Героя России посмертно – по аналогии с генералом Шаймуратовым.

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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