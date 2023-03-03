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Сегодня, 11:38

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Жертвой аферистов оказалась 68-летняя жительница столицы, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Уфе пенсионерка перевела мошенникам полтора миллиона рублей
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам полтора миллиона рублей

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что ей необходимо обезопасить банковский счет, так как его пытаются взломать мошенники. Уфимка доверилась собеседнику, обналичила все свои сбережения и дополнительно оформила кредит, после чего положила всю сумму на «резервный» счет – в общей сложности полтора миллиона рублей. Осознав, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию.

По той же схеме была разведена 54-летняя горожанка. Она лишилась 1,6 миллиона рублей.

Фото из открытых источников.

Автор:Артур СМОЛОВ
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