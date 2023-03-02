В Башкирии выписанного из больницы старика несли до дома в одеяле. Дорогу завалил снег

Село Шафраново Альшеевского района из-за непогоды оказались в снежном плену. Да в таком, что к местной больнице ни подъехать, ни выехать.

Прокурорам стало известно, что 84-летнего жителя Шафраново после выписки из медицинского учреждения пришлось нести в одеяле до дома, поскольку из-за метели «на дороге по улице Молодежной образовались снежные заносы, препятствующие движению транспорта».

Прокурор внес в адрес главы администрации сельсовета представление. После вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены.