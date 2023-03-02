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Сегодня, 11:57

В Башкирии выписанного из больницы старика несли до дома в одеяле. Дорогу завалил снег

Дорога в населенном пункте почищена только после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Светлана ОСИПОВА
Фото:Светлана ОСИПОВА

Село Шафраново Альшеевского района из-за непогоды оказались в снежном плену. Да в таком, что к местной больнице ни подъехать, ни выехать.

Прокурорам стало известно, что 84-летнего жителя Шафраново после выписки из медицинского учреждения пришлось нести в одеяле до дома, поскольку из-за метели «на дороге по улице Молодежной образовались снежные заносы, препятствующие движению транспорта».

Прокурор внес в адрес главы администрации сельсовета представление. После вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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