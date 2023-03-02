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Сегодня, 12:32

В Башкирии социальные сертификаты получили более 36 тысяч жителей

Вопрос о предоставлении населению социальных услуг на дому рассмотрен на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

В Башкирии социальные сертификаты получили более 36 тысяч жителей
В Башкирии социальные сертификаты получили более 36 тысяч жителей

За последние три года финансирование этой сферы выросло в полтора раза, в том числе за счет внедрения новых проектов. В прошлом году Башкортостан стал пилотным регионом по апробации механизмов государственного социального заказа.

- На сегодня у нас выдано самое большое в стране количество социальных сертификатов по данному направлению - более 36 тысяч. На эти цели направлено 662 млн рублей. Кроме того, республика второй год выступает пилотным регионом по созданию системы долговременного ухода, в каждом районе и городе созданы службы социальных координаторов, – отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Проект по развитию системы долговременного ухода сейчас апробируется в Уфе, в нем участвует 151 житель. Что касается социальных координаторов, то они уже обошли более 10 тысяч пожилых людей и инвалидов. Из них 4,5 тысячи человек оформили социальное обслуживание на дому, 657 человек помещены в стационары. Социальные услуги на дому также получают более 400 членов семей участников СВО, они им оказываются бесплатно независимо от уровня дохода.

Андрей Назаров поручил продолжить работу по апробации механизмов государственного социального заказа и уделить внимание качеству услуг. До 1 сентября министерство цифрового развития государственного управления должно завершить работу по цифровизации этих процессов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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