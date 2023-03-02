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Сегодня, 20:23

В Башкирии медработники будут ежемесячно получать спецвыплаты

Глава Башкирии подписал указ, устанавливающий дополнительные специальные выплаты медработникам различных уровней. Нормативный акт опубликован на сайте правовой информации республики.

В Башкирии медработники будут ежемесячно получать спецвыплаты
В Башкирии медработники будут ежемесячно получать спецвыплаты

Согласно указу, ежемесячные выплаты будут получать участковые врачи (сумма выплат составит 14500 рублей), специалисты со средним профильным образованием, оказывающие первичную помощь по территориально-участковому принципу, или ведущие диспансерное наблюдение жителей (сумма выплат составит 6 500 рублей), водители машин «скорая помощь» (12000 рублей), а также специалисты различной категории психиатрических бригад (от 4500 до 11500 рублей).

Указ касается медицинских и иных работников организаций, подведомственных Минздраву РБ. Выплаты будут производится из бюджета Башкирии не позднее 17-го рабочего дня после окончания отчетного месяца, за исключением декабря – там не позднее 27-го числа. Указ распространяется на взаимоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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