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Сегодня, 17:16

В Башкирии из-за снежных заносов дети не смогли добраться до школы, взрослые – до магазина

Прокуратура Чишминского района нашла в СМИ публикацию о том, что жители села Алкино-2 не могут пробраться ни в школу, ни в магазин из-за  снежных заносов.

В Башкирии из-за снежных заносов дети не смогли добраться до школы, взрослые – до магазина
В Башкирии из-за снежных заносов дети не смогли добраться до школы, взрослые – до магазина

Дети не смогли после бурана добраться до школы, по дорогам было не проехать. Взрослые люди, среди которых немало многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров, не смогли в эти дни приобрести продукты питания – до магазина не пробраться…

Прокуратура в своем сообщении отметила, что вопросы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах относятся к обязанности муниципалитета. Однако сельсовет в Алкино своевременных мер по очистке проезжей части не принял. Прокуратура внесла в муниципалитет представление.

Только после вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Амир ЗАЙНУЛЛИН.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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