В Башкирии из-за снежных заносов дети не смогли добраться до школы, взрослые – до магазина

Дети не смогли после бурана добраться до школы, по дорогам было не проехать. Взрослые люди, среди которых немало многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пенсионеров, не смогли в эти дни приобрести продукты питания – до магазина не пробраться…

Прокуратура в своем сообщении отметила, что вопросы организации дорожного движения и обеспечения его безопасности на автомобильных дорогах относятся к обязанности муниципалитета. Однако сельсовет в Алкино своевременных мер по очистке проезжей части не принял. Прокуратура внесла в муниципалитет представление.

Только после вмешательства надзорного ведомства дороги расчищены, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото: Амир ЗАЙНУЛЛИН.