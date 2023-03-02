Башкирский Союз журналистов вошел в тройку лидеров

Отмечено, что борьба за лидерство с каждым годом становится все жестче. Список пополнился новыми регионами, которые отодвинули «старичков» на более скромные позиции. Однако Башкирия второй год подряд занимает третью строчку данного рейтинга, на сей раз пропустив вперед Волгоградскую область и Москву.

При оценке работы региональных союзов эксперты учитывали активную работу в традиционных СМИ, соцсетях и мессенджерах, а также количество и качество различных мероприятий, проведенных «не для галочки». Поскольку сегодня деятельность СЖР становится заметной и в сфере информации, и в обществе в целом, отмечают организаторы конкурса.

Фото с сайта ruj.ru.