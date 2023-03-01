Садоводам Башкирии могут компенсировать часть затрат на газификацию

На брифинге, посвященном газификации, и. о. министра строительства и архитектуры РБ Егор Родин затронул вопрос догазификации садовых некоммерческих товариществ.

Земли общего пользования в СНТ являются коллективной совместной собственностью, поэтому все расходы на газификацию члены товарищества должны взять на себя, пояснил спикер.

«Газ могут провести бесплатно только до границы садоводческого объединения и лишь при условии, что максимум в 200 метрах от товарищества проходит газопровод нужной мощности», – подчеркнул Егор Родин.

Между тем, в 2021 году в республике принят порядок оказания господдержки СНТ путем предоставления из бюджета республики субсидий на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий.

«Эта программа реализуется по линии министерства сельского хозяйства РБ. Членам СНТ необходимо ознакомиться с этим документом для принятия необходимых решений по газификации своего товарищества», – подытожил Егор Родин.

Подробную информацию можно получить в любом отделеним МФЦ или Республиканском центре поддержки населения.

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